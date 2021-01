Jetzt live - der Riesentorlauf in Kranjska Gora

Schlagen Shiffrin und Vlhova zurück? Fahren die ÖSV-Damen aufs Podest? Oder werden die Besten von gestern auch heute wieder die Besten sein?

Marta Bassino hat am Samstag in Kranjska Gora zum dritten Mal in diesem Ski-Weltcup-Winter einen Riesentorlauf gewonnen. Die Italienerin setzte sich auf einer pickelharten Piste mit 0,80 Sekunden Vorsprung auf die Französin Tessa Worley durch, Dritte wurde die Schweizerin Michelle Gisin (+1,46). Am Sonntag steht der zweite Riesentorlauf in zwei Tagen an. Schaffen es die gleichen drei Fahrerinnen aufs Podest oder sind heute andere Fahrerinnen dran?