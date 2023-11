Jetzt Karten für „Vorarlberg hot Talent!“ sichern

Bühne frei für junge Talente: Am Samstag, 25. November, veranstalten die Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilf zum dritten Mal die „Vorarlberg hot Talent“-Show im Lauteracher Hofsteigsaal

Bernie Weber ist ein sprichwörtlicher „alter Hase“ in der Musikszene Vorarlbergs. Als die Koordinatorin der Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe, Nico Kantner, ihn fragte, ob er als Jurymitglied seine fachkundige Bewertung zu den einzelnen Show-Acts einbringen kann, sagte er spontan zu. „Es ist toll, wenn junge Menschen für etwas brennen“, erinnert sich der Vollblutmusiker auch an seine eigenen Anfänge und wie wichtig es damals war, eine sprichwörtliche „Bühne“ zu bekommen. „Klar, den Schritt auf die Bühne müssen die jungen Talente selbst gehen, aber jede Auftrittsmöglichkeit, die man bekommt, ist in der persönlichen und künstlerischen Entwicklung eines jungen Menschen Gold wert.“