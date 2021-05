Jetzt gilt´s: Verlieren verboten für Bregenz

Die Bregenzer Handballer müssen im Viertelfinale in Schwaz gewinnen

Trainer Markus Burger: „Mit Schwaz bekommen wir einen spielstarken Gegner im Viertelfinale! Sie sind auf allen Positionen torgefährlich und haben mit Gerald Zeiner einen sehr starken Spielmacher. Schwaz schafft es immer wieder, die Verteidigung zu bewegen und dadurch freie Räume für Durchbrüche und Würfe zu schaffen. In der Abwehr arbeiten sie sehr aggressiv mit einem erfahrenen Torhüter im Kasten. Es wartet ein hartes Stück Arbeit auf uns. Wir brauchen eine sehr konzentrierte Leistung in Abwehr und Angriff und dürfen uns nicht zu viele Fehler erlauben. Wir wollen mit derselben kämpferischen Einstellung und dem Siegeswillen wie im Cup HF gegen die Fivers spielen, dann ist alles möglich!“

Kapitän Lukas Frühstück: „Der letzte Spieltag im Play Off hat die Tabelle ordentlich auf den Kopf gestellt. Mit starken Leistungen in der Quali-Runde haben wir uns wieder Respekt in der Liga verschafft. Ich freue mich auf die kommenden Wochen - endlich starten die Finalspiele. Mit den Tirolern erwartet uns die stärkste Mannschaft aus dem Grunddurchgang. Wenn wir gesund bleiben, können wir jede Mannschaft schlagen.“