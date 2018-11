Jetzt geht´s los! Ticket für Weltgymnaestrada sichern

Am Montag, 26. November, exakt 222 Tage vor dem Beginn der 16. Weltgymnaestrada in Dornbirn/Vorarlberg (vom 7. – 13. Juli 2019) beginnt der Kartenvorverkauf für einzelne Veranstaltungen.

Die Nationalen Vorführungen gehören mit Sicherheit zu den Höhepunkten einer jeden Weltgymnaestrada, Karten für diese Events sind daher ganz besonders gefragt. Während normalerweise die TeilnehmerInnen der Weltgymnaestrada für diese Veranstaltungen ein Vorkaufsrecht haben, ist es dem heimischen OK gelungen, sich in Abstimmung mit den nationalen Verbänden entsprechende Kartenkontingente zu sichern, die ab dem kommenden Montag in den Vorverkauf gehen.

In den 12 Nationalen Vorführungen (finden jeweils am Montag-, Dienstag- und Donnerstagabend in den Messehallen 6 und 9 statt) werden in jeweils 90-minütigen Showprogrammen die besten Showgruppen der verschiedenen Nationen präsentiert.