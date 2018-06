Jetzt feilt Kurz an seinem außenpolitischen Meisterstück

Der Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist gerade beendet. Wie es aus gut informierten Kreisen heißt, feilt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz nun an seinem außenpolitischen Meisterstück - einem Ereignis weltpolitischer Tragweite.

Wie der “Spiegel” aus gut informierten Kreisen erfahren haben will, plant Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sein außenpolitisches Meisterstück. Zum Hintergrund: Kurz genießt sowohl in Russland, aber auch in den USA allerhöchstes Ansehen. Nicht zuletzt die “Causa Grenell”, welche derzeit in Deutschland für Aufregung sorgt, zeugt davon: Der neue US-Botschafter Richard Grenell hatte in einem Interview mit dem ultrarechten Internetportal “Breitbart” besonders lobende Worte für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gefunden, den er als “Rockstar” bezeichnete. Wenig später folgte eine Einladung für Sebastian Kurz: Grenell richtet am 13. Juni ein Essen für ihn aus. Und Russlands Präsident Putin wählte als erstes Ziel seiner neuen Amtszeit Österreich aus. Auch das dürfte mehr als nur Zufall gewesen sein.