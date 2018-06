Putin in Wien - "Erstaunlicher" Besuch als Signal an Europa

Der russische Präsident Wladimir Putin besucht Österreich heute, Dienstag, zum sechsten Mal offiziell. Putin wird gegen 13:00 Uhr erwartet.

Diese erste bilaterale Auslandsreise des russischen Präsidenten nach den Wahlen am 18. März sei ein “Signal”, erklärte der Direktor der Diplomatischen Akademie weiter. Ein Entgegenkommen gegenüber Europa werde nicht ausgeschlossen. Österreich werde in Moskau zwar nicht als besonders mächtiger, aber doch als ein “gewisser Player” gesehen. Und: “Österreich hat den Respekt vor der Großmacht Russland nie aufgegeben.” Die Kontakte zwischen der FPÖ und der Kreml-Partei spielen dabei allerdings “kein Rolle”, meinte Brix.

Brix erläuterte, dass Russland ein reales Interesse an einer Verbesserung der Beziehungen mit der EU habe: Die EU sei nach wie vor der wichtigste Handelspartner Russlands, daher sei Moskau an Stabilität im Verhältnis zur EU interessiert. “Wenn Putin noch etwas erreichen will, dann erreicht er es nur mit Europa”, sagte der Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien im Hinblick auf die voraussichtlich letzte Amtszeit des russischen Präsidenten bis 2024. Das strategische Interesse Russlands an Europa zeige sich auch darin, dass “jeder einzelne Kontakt mit einem westlichen Politiker als etwas sehr Positives dargestellt wird.”