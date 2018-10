Jetzt fehlt FC Dornbirn nur noch ein Sieg

Souveräner Auftritt der Rothosen im 4:1-Heimerfolg gegen Mittelständler Seekirchen

Es war ein Spiegelbild der derzeitigen Hochform des noch ungeschlagenen Regionalliga Spitzenreiters FC Dornbirn beim ungefährdeten 4:1-Heimerfolg gegen Mittelständler Seekirchen. Und nach Spielschluss applaudierten die begeisterten knapp tausend Zuschauer auf der Tribüne des Stadion Birkenwiese mit Standing Ovations. Die Messestädter sind in dieser laufenden Meisterschaft einfach nicht zu stoppen. Alle Vereinsrekorde wie zuhause unbesiegt und saisonübergreifend ungeschlagen wurden längst übertroffen. Diese Meisterschaft in der Regionalliga West wird auf alle Fälle in den Geschichtsbüchern der Rothosen einen ganz besonderen hohen Stellenwert bekommen. „Wir hätten auch noch höher gewinnen können. Es war ein souveräner Auftritt mit einem kleinen Wermutstropfen“, sagt FC Dornbirn-Trainer Markus Mader. Der Erfolgscoach sprach die vielen vergebenen Hochkaräter in der Schlussphase seiner Schützlinge an. Zwei „Sonntagsschüsse“ von den beiden Exprofis Christoph Domig und Florian Prirsch sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Einwechselspieler Martin Brunold mit seinem ersten Ballkontakt und Lukas Fridrikas schossen die weiteren Treffer des Spitzenreiters. FCD-Spielmacher Franco Joppi leistete sich den Luxus einen Strafstoß neben das Tor zu schießen. Dafür hielt Goalie Lukas Hefel einen Elfer von Seekirchen-Torjäger Benjamin Taferner (47.). Gegen die beiden Tiroler Klubs Wörgl (h) und Kufstein (a) braucht Dornbirn noch einen Sieg um den Halbzeittitel zu fixieren.