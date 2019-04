Jetzt anmelden zum Osterferienprogramm!

Die Osterferien versprechen spannend zu werden: Die Stadt Feldkirch und die Marktgemeinde Rankweil haben ein vielseitiges Programm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Jetzt anmelden und mitmachen!

Ob sportlich, künstlerisch oder musikalisch: Das heurige Osterferienprogramm hat von 13. bis 20. April wieder für jeden Geschmack etwas zu bieten. Neben dem traditionellen Ratschenbauen und Palmenbinden wird unter anderem zum Töpfern, Kassettenlampen-Basteln, interkulturellen Kochen oder zum Kinderkino im Theater am Saumarkt geladen. Ebenfalls am Programm stehen eine Einladung in die „Musikgarage“ im Jugendzentrum Graf Hugo, ein Ausflug in den Skills-Park nach Winterthur, ein Kräuterworkshop sowie ein Porträtfotografie-Kurs. Ein weiteres Highlight wird am Samstag, 20. April, die große Ostereiersuche im Frutzwald sein.