Jetzt also doch: Laura Müller ist schwanger!

Laura Müller erwartet ihr erstes Baby von Michael Wendler. Das Paar verkündete die Nachricht am Montagmorgen auf Social Media.

Exklusive Bilder auf "Onlyfans"

Playboy und Let's Dance

Wendlers Ehefrau Laura Sophie Müller stammt aus Tangermünde an der Elbe in Sachsen-Anhalt. 2018 trat sie in die Wendler-Welt ein, 2019 wurde die Verbindung bekannt. Seitdem lebt sie mit dem 28 Jahre älteren Künstler in dessen Wahlheimat Florida, wo sie einander 2020 auch das Jawort gaben.