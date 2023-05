Jetzt aber: 240 Franken für eine Gondelfahrt hin und retour

Gut, dass in der Schweiz die Preise schon einmal recht heftig ausfallen können, vor allem aus der Sicht eines Nicht-Schweizers, ist hinlänglich bekannt. Aber manchmal glaubt man seinen Augen nicht zu trauen.

In Zermatt wird derzeit an einem alpinen Rekord gearbeitet: Die Matterhorn Alpine Crossing wird die höchste Alpenüberquerung per Seilbahn. Die Zermatt Bergbahnen schaffen damit eine ganzjährige Verbindung zum italienischen Wintersportort Cervinia.