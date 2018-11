Der Chor SingRing lädt wieder zum Adventskonzert ins Lustenauer Hasenfeld.

Lustenau. Nach diesem goldenen Herbst scheint Weihnachten noch fern, aber schon bald ist es soweit. „Jesus Is Real?“ – auch das scheint manchmal fern, doch der Lustenauer Chor SingRing wird den Funken am ersten Adventsonntag entzünden und in der Guthirtenkirche reichlich Weihnachtsstimmung versprühen. Der Titelsong “Jesus Is Real” ist dabei nur einer der kraftvollen Gospels mit denen der Chor samt Band unter vollem Stimm- und Körpereinsatz sein Publikum wieder begeistern wird.