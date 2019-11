Jesuheim-Heimleiterin Marion Bumberger übergab ein wohlbestelltes Haus

Lochau. Bei einem zünftigen Oktoberfest, zusammen mit den Bewohnern, den Schwestern und dem Pflegepersonal sowie den Angehörigen und Besuchern, verabschiedete sich Marion Bumberger als langjährige Leiterin des Pflegeheimes Jesuheim in Oberlochau in die Pension.

„Es ist soweit, mein Schreibtisch ist ausgeräumt. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge darf ich nun nach knapp zwanzig wundervollen und abwechslungsreichen Jahren als Heimleiterin im Jesuheim am 31. Oktober 2019 meine Pension antreten. Ich freue mich auf meinen neuen Lebensabschnitt, obwohl mir ganz bestimmt die zahlreichen persönlichen und menschlichen Gespräche und Begegnungen, die ich in diesem Haus erleben konnte, fehlen werden“, so die Jungpensionistin Marion Bumberger gut aufgelegt beim gemeinsamen Fest mit dem „Original Pfänderecho“ im großen Saal.

Herausforderungen in Pflege und Management

Vor rund zwanzig Jahren trat sie als Verwaltungsassistentin in den Dienst des Pflegeheimes Jesuheim in Oberlochau, eine Soziale Einrichtung der Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern des Hl. Vinzenz von Paul in Zams/Tirol. Im Jahr 2004 wurde sie mit der Leitung des Hauses betraut. Gemeinsam mit einem sehr kompetenten „Führungskreis“ sowie einem engagierten Team mit über hundert geistlichen und weltlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden die großen Herausforderungen in Pflege und Management mit „Respekt und Zuversicht“ in all den Jahren zum Wohle der Bewohner und deren Angehörigen aufs Bestmöglichste bewältigt.

„Hier wohnen sie ausgezeichnet“

2011 hatte das Pflegeheim Jesuheim in Oberlochau das E-Qualin-Qualitätsmanagement eingeführt, 2017 wurde das Haus dank seiner Bemühungen um die Lebensqualität seiner Bewohner vom Sozialministerium mit dem „Nationalen Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime in Österreich“ (NQZ) ausgezeichnet. Die symbolhafte Haustafel „Hier wohnen Sie ausgezeichnet“ ziert für alle sichtbar den Hauseingang.

Lebensqualität für über 100 Bewohner

Im Jesuheim in Lochau leben derzeit 108 Bewohner, dazu kommen noch zehn Ordensschwestern und rund 100 Angestellte in der Pflege und der Betreuung sowie in der Verwaltung des Hauses.