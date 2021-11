„Jemand denkt an dich“

Die Schüler der Volksschule Rotkreuz befüllen Schachteln mit Weihnachtsgeschenken für Waisenkinder in Rumänien.

Lustenau „Uns geht es so gut. Wir haben alles, was wir uns wünschen“, erklärt die zehnjährige Irem Demirel. Für sie und die Schüler der Volksschule Rotkreuz war es deshalb selbstverständlich, für Waisenkinder in Rumänien etwas zu besorgen, damit diese am Heiligen Abend ein liebevolles Geschenk in den Händen halten können. „Auch wenn sie niemanden mehr haben. Wir denken an sie“, fügt Demirel hinzu. Sie hat diese Aktion gleich mit fünf Paketen unterstützt.