Jehlys Werk im Mittelpunkt der Sommerausstellung

Bludenz. Die sechste Sommerausstellung der Stadt Bludenz in der Galerie allerArt stellt das Leben, Arbeiten und Wirken des Bludenzer Malers Jakob Jehly in den Mittelpunkt.

Die Ausstellung ist auf Basis der Skizzenb√ľcher Jakob Jehlys aufgebaut, die in Vitrinen pr√§sentiert werden. Sie veranschaulichen seine Arbeitsweise, wobei er bei zahlreichen Wanderungen die Grundlagen f√ľr die sp√§ter im Atelier entstandenen Gem√§lde schuf. Zahlreiche √Ėlstudien sind Zeugnisse seines K√∂nnens als Landschaftsmaler. Ein weiterer Schwerpunkt sind Portr√§ts, die die Entwicklung des K√ľnstlers in der Darstellung von Personen √ľber einen Zeitraum von etwa zwei Jahrzehnten veranschaulichen. Die Geschichte der K√ľnstlerfamilie wird in der Ausstellung durch Fotoalben illustriert, welche Brigitte Jehly dem Stadtmuseum Bludenz zur Verf√ľgung gestellt hat. Aus ihrem Bestand stammen auch Werke von Johann Mathias Jehly dem √Ąlteren. Der Urgo√üvater Jakob Jehlys war ein Maler des Sp√§tbarocks, dessen Werk √ľberwiegend religi√∂se Motive sowie Portr√§ts umfasst. Stellvertretend f√ľr das Kunstschaffen der Jehly im 20. Jahrhundert stehen in der Ausstellung einige Portr√§ts von Luise Jehly. Die Gro√ünichte bem√ľhte sich zeit ihres Lebens darum, dass die Erinnerung an den ber√ľhmten Gro√üonkel in Bludenz nicht verloren ging. Die nunmehrige Sommerausstellung der Stadt Bludenz ist daher auch ein sp√§tes Ergebnis dieser Bem√ľhungen.