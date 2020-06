Jeep kracht in Laderampe eines Autotransporters

Unfall in Götzis: Jeep und Wohnwagen kamen nach dem heftigen Aufprall seitlich auf der Straße zu liegen.

Am Montagnachmittag hat sich gegen 15.30 Uhr in der Götzis ein Unfall ereignet. Ein Jeep mit angehängtem Wohnwagen krachte auf der Dr. Alfons Heinzle Straße auf die Laderampe eines Autotransporters, der auf dem rechten Fahrstreifen gerade am Autos abladen war.