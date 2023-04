Jedes Jahr zu Gast bei Freunden

Die SCHAU! ist zu Ende, aber viele Eindrücke und Erlebnisse bleiben in Erinnerung.

Dornbirn. Soll ich mich trauen oder doch nicht? Leonie ist am überlegen, ob sie für ihren ersten Auftritt auf der Bühne in der Jungen Halle auf der SCHAU! bereit ist. „Alle, die hier vor Publikum auftreten, beweisen ganz schön viel Mut und Können“, bringt Elmar Luger, Leiter Jugend Stadt Dornbirn, seine Anerkennung für die jungen Talente zum Ausdruck. Sie singen, machen Musik oder tanzen und freuen sich, wenn ihre Courage mit viel Applaus belohnt wird.

Die Tanzgruppe „Rhythm on Stage“ und ihr Trainer Edward Babics nahmen eine weite Anreise auf sich, weil sie eine langjährige Freundschaft mit der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) verbindet. „Als Hip-Hop Tänzer kam ich schon vor zwölf Jahren“, erzählt Edward Babics, und seit er vor acht Jahren sein Tanzstudio in Oradea/Rumänien gründete, begleitet er die Gruppe als Trainer und Choreograf. „Wir trainieren drei- bis viermal in der Woche“, erklärt Andreea Marti die Anforderung für mindestens 20 Auftritte jährlich in Rumänien. „Im Kindergarten fing ich an zu tanzen und in Dornbirn bin ich das vierte Mal dabei. Wir fühlen uns hier sehr willkommen und werden im Jugendzentrum Vismut in familiärer Atmosphäre bestens betreut“, drückt sie ihren Dank an die Gastgeber OJAD aus. Eliza Gubenco sagt, dass sie sich schon das ganze Jahr auf Dornbirn gefreut hat. „Der Austausch mit Freunden und das Programm ist einfach toll!“

Erfolgreich in den USA

„Auf der Messe durften wir diesmal unser Können zusätzlich auf der großen Showbühne zeigen“, freut sich Edward Babics, „wenn ich die Choreografie wegen des Teppichs auch etwas ändern musste“, lacht der Eigentümer des Studios für Hip-Hop und Street Dance. Der bisher größte Erfolg war die Teilnahme beim World Hip-Hop Dance Championship 2016. „Wir erreichten das Semi-Finale und dürfen uns somit offiziell als eine der besten Hip-Hop Tanzgruppen der Welt bezeichnen“, verkündet er stolz. Im Wettbewerb zu bestehen, sei ein harter Kampf, meint er und lobt im Gegensatz dazu die Szene hier rund um Tommy Galido, wo Leidenschaft und Herzblut im Vordergrund stünden.

„Es gibt kein Leben ohne Graffiti“, benennt AlbinoOne aus Leipzig enthusiastisch seine eigene Hip-Hop Lebensphilosophie. Vor kurzem sei er von den Philippinen, Vietnam und Dubai zurückgekehrt, um gemeinsam mit dem Vorarlberger Koaar auf dem Messegelände ein dauerhaftes Kunstwerk zu sprayen.

Indessen sind in der Jungen Halle die von Cihan An (OJAD Arena) organisierten Tischfußballturniere zugange. Im Profibereich scheint das eine reine Männerdomäne zu sein, wäre da nicht Natalie Krieg, die als einzige Frau in Vorarlberg mitreden, pardon mitspielen darf. Den Begriff Profi beschreibt sie in diesem Zusammenhang so: „Du musst die Regeln und die Technik beherrschen, regelmäßig trainieren, mentale Stärke beweisen und an Turnieren teilnehmen“. So wurde sie 2022 Schweizer Meisterin im Mixed Doppel.

E-Lastenrad und Instant Box Camera