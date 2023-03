Jeder vierte Mann wechselt seine Unterhose nicht täglich

Fast ein Viertel der Männer gab bei einer Umfrage an, die Unterhose nicht täglich zu wechseln. VOL.AT hat sich zur Hygiene umgehört.

Die Pandemie hat der Körperhygiene anscheinend nicht gutgetan. Das zeigt eine kürzlich veröffentlichte Umfrage. Demnach wechselt nicht nur jede dritte Person ihre Bettwäsche zu selten, sondern nimmt es auch mit dem Unterwäsche-Wechsel nicht so genau.

1,5 Prozent wechseln Unterhose nur wöchentlich

83 Prozent der Befragten (insgesamt 1000 Teilnehmer) wechseln ihre Unterwäsche mindestens einmal am Tag. Fast ein Viertel der Männer tauscht jedoch seltener, bei den Frauen nur jede zehnte. 1,5 Prozent der Männer gab an, die Unterhose sogar nur im Wochenrhythmus zu tauschen. Interessant wird es bei den Altersgruppen: jene über 50 tragen am häufigsten schmutzige Slips, gefolgt von den 15- bis 29-jährigen.