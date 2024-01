Jeder Tag ist ein besonderer Anlass

Schon beim Betreten der Räumlichkeiten in der Pontenstraße 1a merkt man, dass sich hier ein Schatz der besonderen Art befindet

Im ehemaligen Stickereigebäude befindet sich im Erdgeschoss der Schauraum und im ersten Stock die Manufaktur von Helga Hagen W. In der Werkstatt der Künstlerin gibt es eine unsagbare Auswahl an nepalesischen handgeschöpften Papieren und anderen Kostbarkeiten.

Besondere Produkte

Seit 15 Jahren führt die kreative, vor Energie strotzende Unternehmerin ihre Manufaktur in Lustenau. Im Schauraum finden Kundinnen und Kunden eine große Palette an besonderen Produkten. Hier ist jedes Teil ein Unikat, welches mit höchstmöglicher Leidenschaft und Liebe zum Detail hergestellt wurde. Ob Himalaya Papiere verarbeitet zu Karten, Schachteln, Windlichtern, Bottle-Bags oder Lampen, einzigartige ChadiKo Silber-Accessoires, hochwertige Filzprodukte, besondere Kala Keramik, kuschlige Cashmeredecken oder ausgesuchte Klangschalen & Zimbeln, es findet sich eine große Auswahl an wunderbaren Produkten. Der Schauraum ist ein echter Geheimtipp und lädt zum Stöbern und Staunen ein.

Echte Handarbeit aus Nepal

Die Papiere, die sich in der Manufaktur befinden, sind im Durchschnitt etwa 30 Jahre alt, ein wahres Eldorado für jede:n Papierliebhaber:in. Jeder Papierbogen besteht ausschließlich aus reinen Pflanzenfasern und wird in Nepal oder Buthan handgeschöpft. Helga Hagen reist einmal pro Jahr in die Region, um ihre neuen Kreationen mit den Menschen direkt vor Ort weiterzuentwickeln. Sie gründete vor einigen Jahren zusammen mit einem jungen Nepalesen eine Filzwerkstatt, die es Frauen aus sozial schwierigen Verhältnissen ermöglicht, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Inzwischen sind dort 150 Frauen beschäftigt, die Filze in der bestmöglichen Qualität herstellen und vertreiben. Auch die Fertigung des ChadiKo Silber Dekors wird nach alter Kunsthandwerkstradition in Handarbeit in Nepal gefertigt. Durch die jahrelange, direkte Zusammenarbeit entstanden enge, freundschaftliche Bindungen.

Manufaktur mit Herz

Eine Etage über dem Schauraum befindet sich das Herzstück der Manufaktur, die Werkstatt. Hier entstehen aus den handgeschöpften Papieren echte Kunstwerke, die mit Schriften und Formen in zeitintensiver Handarbeit versehen werden. „Ich fühle mich privilegiert, mich jeden Tag kreativ für meine Kund:innen zu beschäftigen und das in Verbindung mit sozialen Projekten“! so die Künstlerin. Helga Hagen fertigt anspruchsvoll gestaltete Karten und Geschenke für Firmen, Betriebe wie auch Menükarten und ganze Tischdekorationen für Hotels an. Hierfür sind der Gestalterin Empathie und Tiefe sehr wichtig. „Der oder die Beschenkte meiner Kundinnen und Kunden soll sich durch die Karten und Texte angesprochen und respektiert fühlen“, erzählt die Unternehmerin begeistert. Es entsteht eine unausweichliche Verbindung zwischen Kreativität und Emotionen. Eine schönere Arbeit kann sich Helga Hagen nicht vorstellen.

Factbox

Helga Hagen W Manufaktur

Pontenstraße 1a

6890 Lustenau

Tel. 0664 206 79 83

E-Mail: helga.hagen-w@iplace.at

JUHU-Gutscheinkartenpartnerin