Jeder kann Leben retten

Schüler lernten und zeigten am Tag der Wiederbelebung, wie man Leben retten kann

FRASTANZ Am Weltweiten Tag der Wiederbelebung am 16.10. hatte das BORG Bludenz wieder seine Schüler des Zweigs „Gesundheit und Bewegung“ mobilisiert. In diesem Jahr fand die Aktion in der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz statt.

Drei Klassen des BORG Bludenz mit 60 Schülern starteten, gemeinsam mit dem in Frastanz praktizierenden Facharzt für Innere Medizin Dr. Andreas Schnetzer (Ausbildner der europäischen Gesellschaft für Wiederbelebung ERC), eine Aktion. Nach der Vermittlung theoretischer Kenntnissen von Wiederbelebungsmaßnahmen und der Verwendung des automatischen Defibrillators wurde das Erlernte auch in Workshops gleich in die Praxis umgesetzt. Zudem stand eine exklusive Führung durch das Rettungsmuseum in der Vorarlberger Museumswelt auf dem Programm. Alle Schüler konnten in der Praxis von Dr. Andreas Schnetzer in der Energiefabrik an der Samina zudem auch noch den Umgang mit einem Ultraschallgerät erlernen.