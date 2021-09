"Jeder bekommt Stelle"

Die Lockdowns in der Pandemie haben für Gastronomie und Hotellerie neben den Schließungen vor allem im Personalbereich gravierende Auswirkungen.

Zahlreiche Arbeitnehmer haben sich von der Branche abgewandt und suchen Arbeit in anderen, weniger lockdownanfälligen Branchen. Deshalb ist auch die Unsicherheit groß, genug Personal für die anstehende Wintersaison zu finden, wie der stellvertretende Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer, der Damülser Hotelier Rene Madlener (Hotel Hohes Licht) bei "Vorarlberg LIVE" berichtet.

901 offene Stellen

Ob der von Arbeitsminister Martin Kocher geäußerte Plan, die Stellen mit langzeitarbeitslosen Österreichern zu besetzen, funktioniert, sieht Madlener "noch nicht ganz", denn auch wenn in seinem Betrieb nur noch zwei Stellen zu besetzen sind, weiß er aus Gesprächen mit Kollgen, dass noch massiv Mitarbeiter gesucht werden.

Jeder der sucht, so Madlener, bekomme in der Branche auch eine Stelle. Die Arbeitsbedingungen seien attraktiv, die Branche biete zahlreiche Benefits, so der Hotelier.