Jeder 20. Haushalt hat Haushaltsartikel aus Re-Use-Sammlung gekauft

Re-Use ist angesagt: Ein Fünftel aller Vorarlberger Haushalte hat sich in diesem Jahr einen gebrauchten Haushaltsartikel aus der Re-Use-Sammlung besorgt, jeder 100. Haushalt ein noch gebrauchsfähiges Elektrogerät.

Die Nachfrage ist noch immer groß. Die Re-Use-Sammeltage im Herbst bieten wieder die Gelegenheit, gut erhaltene Haushaltsgegenstände und -geräte abzugeben. Für eine bequeme Sammlung zuhause werden erstmals die neuen Re-Use-Boxen ausgegeben.

Nicht alles, was nicht mehr gebraucht wird, muss gleich weggeworfen werden. Gut erhaltene Elektrogeräte, Haushaltsgegenstände und Dekoartikel sind in Vorarlberg sogar gefragt. Das belegen die Zahlen von Caritas, Integra und Lebenshilfe Vorarlberg, die in ihren Shops wiederverwendbare Produkte aus der Re-Use-Sammlung günstig verkaufen.

„Wir freuen uns deshalb, wenn möglichst viele Menschen ihre gut erhaltenen, funktionsfähigen Elektrogeräte und Haushaltsgegenstände bei den Re-Use-Sammeltagen abgeben“, ruft die amtsführende Vizepräsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbands, Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, die Bevölkerung auf. Wer gut erhaltenen Dingen, die er nicht mehr braucht, ein zweites Leben schenke, tue in vielerlei Hinsicht Gutes. „Wiederverwenden statt wegwerfen schont unsere Ressourcen, reduziert die Abfallberge und schafft Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Menschen in der Region“, zählt Kaufmann auf. Gleichzeitig bleibe die Wertschöpfung im Land.

Re-Use-Sammeltage am 25. und 26. September und 2. und 3. Oktober

Die Re-Use-Sammeltage finden in diesem Herbst in der Zeit von 25. September bis 3. Oktober statt. Abgegeben werden können Haushaltsgeräte und –gegenstände jeweils einen Tag lang in acht ASZ, Werk- und Bauhöfen im ganzen Land. „Damit die Gegenstände wirklich weiter genützt werden können, ist es wichtig, dass sie funktionieren, sauber und komplett sind“, beschreibt Bürgermeister Rainer Siegele, Präsidiumsmitglied des Vorarlberger Gemeindeverbands, die Regeln für die Abgabe an den Sammeltagen.

Pilotprojekt: Re-Use-Box für die Vorsammlung zuhause

Bequem und einfach wird die Vorsammlung von gebrauchsfähigen Haushaltsartikeln zuhause mit der neuen Re-Use-Box. Sie wurde vom Vorarlberger Gemeindeverband gemeinsam mit den Partnern Caritas, Integra und Lebenshilfe Vorarlberg kreiiert und hat die Größe eines Umzugskartons. Die neue Sammelbox können Interessierte erstmals bei den Sammeltagen in den ASZ Hofsteig, Feldkirch, Vorderland und Bludenz erhalten und gefüllt auch wieder dorthin zurückbringen.

5.500 Re-Use-Boxen kommen vorerst im Rahmen eines Pilotprojekts ein Jahr lang in den vier Regionen zum Einsatz. „Sollte sich die Sammlung mit der Re-Use-Box bewähren, könnte sie 2022 auf ganz Vorarlberg ausgeweitet werden“, stellt Siegele in Aussicht. Re-Use-Boxen gibt es bereits in mehreren österreichischen Bundesländern sowie im angrenzenden Süddeutschland. In allen diesen Regionen hat sich die Vorsammlung zuhause bewährt.

Hygieneregeln beachten

Wie bereits bei den Re-Use-Sammeltagen im Juni sind auch im Herbst bei der Abgabe in den ASZ zum eigenen Schutz und dem der Mitmenschen die wichtigsten Hygieneregeln zu beachten. Das sind: Ein bis zwei Meter Abstand zu anderen Personen, Husten und Niesen in die Armbeuge. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes wird empfohlen.

Weitere Informationen auf www.abfallv.at.

Was kann beim Re-Use-Sammeltag abgegeben werden?

Elektrogeräte (Waschmaschinen, Küchengeräte, Stereoanlagen usw. ohne Akkus)

Hausrat (Geschirr-, Gläsersets, Besteck, Kochtöpfe etc. → keine Blumenübertöpfe)

(Garten-)Werkzeug (Bohrmaschinen, Rasenmäher usw.)

Deko-Gegenstände (Vasen, Bilder, Modeschmuck usw.)

Medien (CD, DVD, Langspielplatten, keine Musik-/Video-Kassetten)

Spielzeug (Spiele, Musikinstrumente, Bausteine → keine Stofftiere und Spielzeug-Waffen)

Alles fürs Kind (Kinderwäsche, Puppen usw. → keine Schnuller)

Wichtig! Alle Gegenstände müssen funktionstüchtig, komplett und sauber sein!

Termine:

Sammeltag

ASZ Feldkirch Fr 25.09. 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

ASZ Königswiesen Fr 25.09. 13.00 – 16.45 Uhr

Werkhof Dornbirn 25.09. 13.30 – 16.30 Uhr

ASZ Bludenz Sa 26.09. 9.00 – 13.00 Uhr