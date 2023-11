Jeden Tag ein neues Fenster

Auch in diesem Jahr erstrahlen in der Gemeinde Altach zahlreiche kunstvoll gestaltete Adventsfenster.

Am 1. Dezember beginnt das erste Fenster zu leuchten und bis zum 24. Dezember erstrahlen alle Adventfenster in Altach in zauberhaftem Glanz. Insgesamt 24 Häuser nehmen an dieser Aktion teil und bieten besinnliche Eindrücke. Die Idee der Altacher Adventfenster hat mittlerweile schon Tradition und lädt jedes Jahr zu einem Spaziergang durch die Gemeinde ein.

Das erste Adventfenster in Altach leuchtet in diesem Jahr bei der Bibliothek. Gemeinsam mit zahlreichen Lesern wurde in den vergangenen Wochen das große Bibliotheksfenster mit kreativen Werken bestückt. Dazu konnten sich die Lesefreunde für 30 Minuten Lesen oder Vorlesen ein Motiv aussuchen, gestalten und anschließend in die Bücherei bringen. Die Lesestunden haben somit das Weihnachtsfenster an der Altacher Bibliothek bestimmt. Was dabei raus gekommen ist, kann man ab dem 1. Dezember bewundern – ab dann wird das Adventfenster in der Bücherei bis zum Ende der Weihnachtszeit leuchten. MIMA