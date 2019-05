„Jede Tasche hilft“ in der Nibelungenapotheke

Hohenemser Nibelungenapotheke unterstützt Flüchtlingswerkstätte in JordanienHohenems. In der Hohenemser Nibelungenapotheke gibt es ab sofort Einkaufstaschen, die von Frauen in einer Flüchtlingswerkstätte in Jordanien produziert wurden.

Das Thema Flüchtlinge wird uns in Zukunft noch lange beschäftigen. Eine Flüchtlingskonferenz jagt die andere, eine wirkliche Lösung scheint nicht in Sicht. Viele Vorschläge werden erarbeitet, das Problem ist allerdings die Umsetzung. Ziemlich unbestritten ist die Meinung, dass der Ansatz zur Lösung in den betreffenden Ländern liegt. Für eine wirklich nachhaltige Hilfe braucht es Unterstützung von vielen Seiten. Eine große Lösung gibt es leider nicht, gefragt sind viele kleine Schritte.

Wenn es auch nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“ ist, Mag. Isabella Kirschner, Inhaberin der Nibelungenapotheke in Hohenems, hat sich zu einem solchen Schritt entschlossen. Sie bietet nun zum Preis einer Rezeptgebühr hochwertige, wunderschöne Einkaufstaschen in Baumwolle an. Produziert werden diese in einer Werkstätte, die von Agnes Aistleitner aus Österreich und Frau Abrar aus Syrien neben einem riesigen Flüchtlingslager betrieben wird. Angeboten werden verschiedene Größen und Ausführungen, alle zu 100 Prozent aus Baumwolle.

Die erste Sendung ist in Hohenems eingetroffen und wurde von Richard Mathis, der die Aktion initiierte und organisiert, in der Nibelungenapotheke abgegeben. Die Lieferung erfolgte direkt aus Jordanien und wird ab sofort den Kunden angeboten.