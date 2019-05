Jede Runde lässt Kasse klingeln

Der 12. Stundenlauf des Lions Club Bregenz konnte rund 500 Läufer motivieren

Bregenz. Kalt war es schon öfters beim Lions Club Stundenlauf, so kalt wie am Sonntag wohl aber noch nie. Während Fitness Instruktorin Veronika Hehle vor eingeschneiter Bergkulisse die Läuferinnen und Läufer zum „Warm up“ anregt, erzählt Lions Club Mitglied und Obmann des Bregenzer Kinderfaschings, Mandy Strasser, über die Vorbereitungen. „Um 7.30 Uhr ,bei zwei Grad, haben zwanzig Leute des Lions Club mit dem Aufbau begonnen um rechtzeitig zum Startschuss fertig zu sein“, so Strasser. Pünktlich um elf Uhr starteten die rund 500 Läufer zum 12. Stundenlauf des Vereins am Platz der Wiener Symphoniker, Richtung Strandbad, über die Seetribüne, vorbei am Wirtshaus am See retour zum Ausgangspunkt.

Laufen für ein Musik-Sozialprojekt

„Wir freuen uns wahnsinnig, dass sich so viele Läuferinnen und Läufer noch nachgemeldet haben, gerade bei den Temperaturen“, erzählt Organisator Stephan Behnke. Besonders den großen Anteil an Schulklassen und Vereinen hebt er hervor. Die VS Augasse, das Bundesgymnasium Gallusstraße, die Musikvolksschule Bregenz, die VS Schendlingen, das Bundesgymnasium Blumenstraße und die Mädchengruppe der Bregenzer Handballer U 14 sorgten dafür, dass die Kasse kräftig klingelt. „In diesem Jahr für ein musikalisches Sozialprojekt mit dem Namen Superar, bei dem Kinder die keinen Zugang zur Musik und Instrumenten haben, damit versorgt werden“, so Behnke. Im nächsten Jahr soll es dann auch im Festspielhaus eine große Veranstaltung mit Musiklehrern geben, in der eben diesen Kindern das nötige Know-how vermittelt wird.

Jeder kann Laufen

Eine Stunde lang versuchten die Läuferinnen und Läufer so viele Runden wie möglich zu absolvieren. Jeder mit einem privaten Sponsor im Rücken, der einen freiwilligen Beitrag pro gelaufener Runde für „Superar“ spendet. Von kleinen Summen bis zweihundert Euro pro Laufrunde, bunt gemischt, wie die Läufer selbst. Kinder, Läufer mit Hunden, Joggerinnen mit Kinderwägen oder der Profisportler und ganze Familien. „Jeder kann bei uns Laufen, es geht einfach um den guten Zweck“, erklärt Organisator Behnke. Familie Butt aus Bregenz etwa, die Kinder besuchen die VS Schendlingen und konnten die Eltern motivieren mitzulaufen. Vater Hanif Butt ist sowieso sportlich unterwegs: „Meine Frau ist nicht so die Sportlerin, macht aber auch für den guten Zweck mit, ich gehe immer joggen und unsere vier bis sieben jährigen sind sowieso hellauf begeistert von der guten Sache.“