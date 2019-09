Jede Generation bringt neue Spezialitäten auf den Markt

Dass Bauern und Gärtner mit der Zeit gehen, ist am Sortiment von Gertruds Garten ersichtlich.

Dornbirn. Viel hat sich getan auf dem Hof während mehr als einem halben Jahrhundert, bis sich jetzt mit Julia Baumgartner, 21, bereits die dritte Generation mit dem Anbau von Gemüse beschäftigt. Julias Spezialität sind die Melonen und dafür hat sie, wie sich an den prächtigen Exemplaren zeigt, ein richtig gutes Händchen. „Du darfst gern noch mehr davon machen“, schiebt ihre Mama Gertrud Baumgartner, geb. Winsauer, 46, lächelnd eine Bestellung nach, denn die süßen Melonen made in Dornbirn sind sehr gefragt.

Den Grundstein zu Gertruds Garten legten ihre Eltern Helene und Martin Winsauer, als sie Anfang der 1960er-Jahre den Hof an der Josef-Ganahl-Straße 41 errichteten. Zusätzlich zur herkömmlichen Landwirtschaft begannen sie eine Produktion von Eiern im großen Stil, schafften Hennen und Maschinen an und erweiterten den Betrieb, bis die Schar auf zehntausend Hühner anwuchs. Allein dabei sollte es nicht bleiben. „Der große Tatsch passierte von heute auf morgen“, erinnert sich Helene Winsauer an den Schock, während ihr Mann Martin das mit Kopfnicken quittiert. Der Großabnehmer von Eiern, eine Handelskette, hatte die Zusammenarbeit abrupt gekündigt. Das war 1985. Den Ausweg aus der schwierigen Situation suchte die Familie mit sechs Kindern in der Direktvermarktung von Eiern, Kartoffeln, Sauerkraut und mehr auf dem Bauernmarkt. Außerdem wurde die Bäuerin, die sich trotz des herben Rückschlags nicht unterkriegen ließ, zur Bäckerin. „Jede Woche machte ich aus 16 Kilo selbst gemahlenem Dinkelmehl Brot, Zöpfe und andere Backwaren für den Markt“, erzählt die 84-Jährige, die es jetzt ruhig angehen darf und den Jungen auch nicht dreinreden will.