„Jede Begleitung berührt mein Herz“

Waltraud Gassner hat als ehrenamtliche Hospizbegleiterin eine erfüllende Aufgabe gefunden. Seit 16 Jahren begleitet die Kennelbacherin schwer kranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg.

Hospiz Vorarlberg der Caritas sucht nun für das Hospizteam Bregenz ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Am Dienstag, 5. November, findet dazu im Hospiz am See in Bregenz ein Infoabend statt.

Seit 16 Jahren ist die Kennelbacherin Waltraud Gassner bei Hospiz Vorarlberg als ehrenamtliche Mitarbeiterin tätig. Nach dem Tod ihres Mannes suchte sie eine Aufgabe, die ihr Sinn und Erfüllung gibt. „Wie durch eine glückliche Fügung bin ich zu Hospiz gekommen“, schildert die rüstige Pensionistin, die nächstes Jahr ihren 80. Geburtstag feiert. Seitdem hat sie viele kranke und sterbende Menschen – auch Bekannte – auf ihrem letzten Weg begleitet. Auch wenn es nicht immer leicht ist, bereut hat sie diesen Schritt nie. Im Gegenteil: „Jede Begleitung berührt und bereichert mich. Ich bekomme sehr viel zurück.“ Waltraud Gassner hat ihre Erfüllung bei Hospiz gefunden. „Das ist mein Platz. Solange es für mich stimmig ist, möchte ich mich hier einbringen.“ Und so besucht sie regelmäßig eine ältere Frau im Pflegeheim in Höchst. „Auch wenn sie nicht mehr sprechen kann, merke ich, dass ihr dieser Besuch guttut“, erzählt Waltraud Gassner. „Mit einem zufriedenen Lächeln verabschieden wir uns Woche für Woche.“

Das Leben bejahen – auch in schwierigen und scheinbar ausweglosen Situationen – dafür steht Hospiz Vorarlberg der Caritas. Nun werden Frauen und Männer gesucht, die sich ehrenamtlich für Hospiz im Regionalteam Bregenz engagieren möchten. Am Dienstag, 5. November, findet um 19 Uhr dazu ein Infoabend im Hospiz am See in Bregenz statt.