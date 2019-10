Jeannie Kessler verpasst World-Games Medaille knapp

KSK Klaus Athletin wird in Katar gute Fünfte

„Das Kreuzfinale wäre möglich gewesen, hätte ich nicht gegen die Amerikanerin so unglücklich verloren“, verweist Kessler auf die strittige Entscheidung in diesem Duell, welches sie mit 0:3 abgab. Doch gegen die starke Ukrainerin Kateryna Zhydachevska war am Ende kein Kraut gewachsen. Was bleibt, ist der fünfte Platz und die Tatsache, knapp an einem Bronzerang vorbeigeschlittert zu sein. „Sportlich gesehen war das für mich eine megacoole Erfahrung“, bilanziert die Athletin des KSK Klaus. „Sie hat sich hervorragend präsentiert“, macht Nöster deutlich. Er sei stolz auf ihre Leistung.