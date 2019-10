Jeannie Kessler hofft in Katar auf ein Edelmetall

Klauser Ringerin kämpft beim Beach Wrestling in Katar um was Großes

Vom 12. bis 16. Oktober steht im Wüstenstaat Katar ein spannendes Multi-Sportevent auf dem Programm. Die „World Beach Games“, offiziell auch als ANOC World Beach Games betitelt, finden zum ersten Mal in dieser Form als Strandsportveranstaltung statt. Sie wird vom Verband der Nationalen Olympischen Komitees organisiert. Auch aus Österreich werden fünf Teilnehmer am Start sein. Unter ihnen ist die 23-jährige Vorarlbergerin Jeannie Kessler vom KSK Klaus. Sie ist die einzige Ringerin, die im Beach-Wrestling an den Start gehen wird.