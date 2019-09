Jazzbrunch des ANARTtheaters Hard

Runde Geburtstage sind immer ein Grund zum Feiern. Und das tun Theaterleute sehr gerne! Am Sonntag, den 22. September belebt das ANARTtheater zum 30-jährigen Jubiläum ab 11 Uhr den Platz vor dem Harder Rathaus und lädt zum unterhaltsamen und kulinarischen Theater-Jazzbrunch.

1989 wurde das ANARTtheater Hard gegründet und spielt seither regelmäßig Komödien, Musicals, moderne und klassische Stücke. 1999 feierte das ANARTtheater einen riesigen Erfolg mit dem Musical „Little Shop of Horrors“. Mitverantwortlich für den Erfolg war die geniale Band, die live zum Stück gespielt hat: Isabella Pincsek, Herwig Hammerl, Markus Holzmaier und Ronald Fischer!

Und jetzt 20 Jahre später treten sie nochmals in dieser Formation auf. Erleben Sie beim Jazzbrunch „Die Little Shop of Horrors Revival Band“!