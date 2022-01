"Jazz ist meine alte Liebe"

"Studio Live Session" heißt das Debütalbum, das Laura Bilgeri gemeinsam mit dem Vorarlberger Pianisten Christof Waibel aufgenommen hat.

"Jazz ist eine alte Liebe von mir. Seit ich denken kann, höre ich Jazz. Das Genre ist eine eigene Welt, in der ich, sobald ich singe, Zeit und Raum vergesse. Es gibt mir das Gefühl, dass die Welt noch in Ordnung ist", erklärt die Künstlerin am Mittwochabend bei Vorarlberg LIVE. Die Präsentation des Jazz-Albums geht Donnerstag ab 20 Uhr im Löwensaal in Hohenems über die Bühne.