Jazz im Spielboden

Diesen Donnerstag erwartet Jazz-Fans ein besonderes Schmankerl im Spielboden.

Dornbirn. Die Berliner Saxophonistin, Sängerin, Komponistin und Arrangeurin sowie Preisträgerin des Deutschen Jazzpreises – Fabia Mantwill – hat den Mut Gegensätze als solche zu belassen und die seltene Gabe, aus diesen scharfen Kontrasten eine Einheit zu formulieren. „Ihre Musik atmet und berührt, sie ist unmittelbar, lyrisch und ausdrucksstark, zart und kraftvoll, weich und energiegeladen“, so Michael Fritz vom Dornbirner Spielboden in Vorfreude. Am Donnerstag, den 22. September gastiert die Ausnahmekünstlerin in Dornbirn. Inspiriert von ihren Reisen durch West- und Ostafrika, Asien, Südamerika und Europa malt sie mit ihren Kompositionen ein einzigartiges Klangbilderbuch und schöpft aus dem musikalischen Reichtum ihres internationalen Quintetts.

Fabia Mantwill hat im Mai 2021 ihr fulminantes Debut Album EM.PERIENCE veröffentlicht, auf dem ihr 24-köpfiges Orchestra sowie weltbekannte Gastsolisten wie Kurt Rosenwinkel, Nils Landgren und Ben Wendel zu hören sind. Als Komponistin und Arrangeurin arbeitete sie unter anderem mit dem Metropole Orkest (NL), Vince Mendoza, Kurt Elling, Becca Stevens, dem National Scottish Jazz Orchestra und dem Equilibrium Orchestra Minsk. Ihr Orchesterwerk Sasa Ndio Sasa wurde im November 2018 in der Elbphilharmonie Hamburg uraufgeführt, wobei Fabia Mantwill gleichzeitig als Komponistin, Dirigentin und Solistin in Erscheinung trat. 2017 wurde Fabia Mantwill für die Teilnahme am Internationalen Workshop für Jazz und Creative Music am Banff Center in Kanada – unter Leitung von Vijay Iyer und Tyshawn Sorey auserwählt – und 2016 vom John F. Kennedy Center of the Performing Arts mit der Betty Carter’s Jazz Ahead Residency ausgezeichnet. Als Saxophonistin und Sängerin spielte sie unter anderem im Kennedy Center in Washington D.C., im Apollo Theater in New York City sowie auf renommierten Festivals – darunter Jazz Baltica, XJAZZ, Elbjazz – und tourte in China, Indien, Brasilien, Westafrika, Kanada, USA – und macht nun in Dornbirn ihren nächsten musikalischen Stopp. (cth)