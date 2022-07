Jazz & Groove Festival in Bludenz

Bludenz. Heimische und internationale Größen der Szene grooven auf dem Vorplatz der Remise unter freiem Himmel.

Das jazzige Wochenende beginnt bereits am Donnerstagabend. Der Verein muscon macht den Anfang mit einem „Fierobad Jazz Special“ in der Bludenzer Altstadt. Ein fantastisches Warm-up beim freiem Eintritt. Am Freitagabend startet das Jazz & Groove Festival auf dem Remise Vorplatz mit den fesselnden Energien des Devigili/Middelton Quartet. Im Anschluss beswingt Karin Bachner zusammen mit ihrer Pocket Big Band.