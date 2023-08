Jazz & Groove Festival begeistert Musikliebhaber*innen

Bludenz. Drei Tage lang verwandelte sich die Altstadt von Bludenz sowie der Remise-Saal in Bludenz in einen klangvollen Hotspot mit hochkarätiger Musik beim Jazz & Groove Festival.

Das Jazz & Groove Festival in Bludenz war zweifellos in den letzten Jahren ein Highlight im Bludenzer Kulturkalender, das die Alpenstadt in eine musikalische Oase verwandelte. Auch dieses Jahr sorgten lokale und internationale Künstlerinnen und Künstler für jazzige Sommernächte. „Die Vielfalt von Musikstilen und Künstler*Innen ist beim Jazz & Groove Festival das Besondere. Von Jazz, Funk, Swing, Groove über Blues bis Hip Hop und Rock ist eine große Bandbreite vertreten. Die Kombination aus etablierten Größen der Szene und aufstrebenden Talenten ist den beiden Kuratoren und Musikern Lukas Morre und Sebastian Lorenz zuzuschreiben, die auch heuer wieder eine hervorragende Auswahl an Bands zusammengestellt haben“, so Kulturamtsleiterin Daniela Beck über die Programmierung des Festivals.

Der musikalische Auftakt begann am Donnerstagabend mit einem „Fierobad Jazz Special“ in der malerischen Altstadt von Bludenz. Organisiert vom Verein muscon stimmten drei lokale Formationen die Gäste auf das Festivalwochenende ein.

Am Freitag eröffnete das Trio „T.O.L.“ mit einem pulsierenden Abenteuer durch unterschiedlich zeitgenössische Musikrichtungen wie Jazz, Funk und HipHop den zweiten Abend des Festivals. Die Zuschauer*innen wurden mit taktvollen Rhythmen und mitreißenden Melodien in den Bann gezogen. „Henrik Freischlader“ lieferte mit seiner Band anschließend eine beeindruckende Darbietung von Blues und Rock auf der Bühne, die die Menge elektrisierte.

Mit dem international renommierten Trio „Das Huckepack“ wurde der musikalische Höhenflug am Samstagabend fortgesetzt. Ihre verspielte Klangreise aus eigenen Kompositionen und Neuinterpretationen bekannter Stücke, sorgte für ein begeistertes Publikum. "Markus Pechmann's Brassmassery“ – mit an Bord der Vorarlberger Jazzsaxophonist Fabio Devigili – waren mit ihren humorvollen und jazzigen Interpretationen von 50er und 60er Jahre-Hits der Höhepunkt des Abends.

Kulturstadtrat Cenk Dogan zieht eine positive Bilanz: „Das waren drei Tage feinster Jazz-Sound. Den Besucherinnen und Besuchern bot sich eine breite Palette an Stilen und Genres und geniale musikalische Inszenierungen. An dieser Stelle gebührt aber auch ein besonderer Dank den Kuratoren, Partnern und Sponsoren des Festivals. Die Unterstützung der Sparkasse Bludenz, Getzner Textil und der Brauerei Fohrenburg ist von unschätzbarem Wert und ermöglicht es in Bludenz solch hochkarätige Events zu realisieren.“