Jazz & Groove begeistert über 600 BesucherInnen in Bludenz

Bludenz. Mit über 30 erstklassigen MusikerInnen ging letztes Wochenende das Jazz & Groove Festival über die Bühne.

Trotz Regenwetter zog es insgesamt über 600 Musikbegeisterte in den Remise-Saal bzw. ins Café Dörflinger – ein voller Erfolg für das einzige Jazz-Festival Vorarlbergs, das im öffentlichen Raum bei freiem Eintritt stattfindet.

Das Bludenzer Jazzfestival präsentierte in diesem Jahr bereits in dritter Auflage hochkarätige Formationen, die dabei zum Verweilen, zum Mitswingen und zur Auseinandersetzung mit erstklassigem Jazz einluden. Am Freitag sorgten etwa Gesangstalent Bastian Berchtold und Kontrabassist Vincent Rein im Café Dörflinger mit einer bunten Mischung aus Jazzstandards, Eigenkompositionen und jazzigen Interpretationen bekannter Popsongs für einen stimmungsvollen Auftakt des Festival-Wochenendes.