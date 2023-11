"Jazz am See" - Kartenvorverkauf hat begonnen

Internationales Jazzfeeling mit Rosario Bonaccorso und seinen internationalen Gästen Roberto Taufic und Fausto Beccalossi am 6.1.2024 um 19.30 im Pfarrsaal Lochau.

Wir hören an der Seite von Rosario Bonaccorso die Carioca-Melancholie der Gitarre von Roberto Taufic , einem virtuosen brasilianischen Musiker, der in Europa äußerst geschätzt wird und Bonaccorsos langjähriger Berufskollege ist. Ein ganz besonderes Ensemblemitglied ist der auf internationaler Ebene hochgeachtete Akkordeonist Fausto Beccalossi , ein Künstler, der bei den Stars des Jazz-Firmaments zuhause ist.

Ausgehend von der ständigen stilistischen und melodischen Forschung, die Rosario Bonaccorsos Werk seit jeher kennzeichnet, liebt er es, den Zuhörer an die Hand zu nehmen, um ihn in seine innere Welt zu führen, in der das Element der Entdeckung und Erkundung ferner Länder enthalten ist. So ergibt sich ein beeindruckendes und facettenreiches Porträt des musikalischen Universums der Musiker.