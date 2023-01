"Jazz am See" - italienisches Jazz-Feeling in Lochau

Die Gemeinde Lochau hat musikalisch erneut sehr eindrucksvoll von sich hören lassen und das neue Jahr am 07.01.2023 mit italienischem Jazz-Feeling schwungvoll gestartet.

Unter der Leitung von Obfrau Petra Rührnschopf konnte der Kulturausschuss der Gemeinde Lochau dank der künstlerischen Leitung von Rosario Bonaccorso erneut namhafte Musikergrößen und Talente zum „Jazz am See“ in die Bodenseegemeinde einladen.

Bonaccorso, einer der führenden italienischen Kontrabassisten und Komponisten sowie Ensemblemitglied von europäischen und amerikanischen Jazzstars präsentierte für die 4. Ausgabe „Jazz am See“ den weltweit bekannten italienischen Pianisten Dado Moroni. Dieser schöpft aus einem schier unendlichen musikalischen Wissen, spielte und spielt mit Starlegenden wie Dizzy Gillespie, Ron Carter, Clark Terry, Wynton Marsalis und zählt zu einem der populärsten Jazzpianisten in Europa, USA und Japan. An der Seite der zwei Maestri konnte der aus Schwarzach stammende und in Wien lebende Gregor Storf am Saxophon und Schlagzeug von seinem großen musikalischen Talent überzeugen. Storf spielt mehrere Instrumente und hat unter anderem Schlagzeug, Saxophon, Klavier und Komposition in Linz und Wien studiert.