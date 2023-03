Jausenpause für Eltern

Der Elternverein der Volksschule Rotkreuz bereitet einmal monatlich eine Jause für die Schüler und Lehrer zu.

Früh am Morgen des Jausentages geht es bei den Elternvereinsmitgliedern geschäftig zu. Während die einen Karottenmuffins zu Hause backen, bereiten die anderen selbstgemachte Müsliriegel und Pizzaschnecken-Lollis vor. Silke Brändle vom Elternverein schnippelt schon früh am Morgen Obst für rund 150 Obstschalen. „Wir bereiten wieder Obstbecher vor. Neben Äpfel, Birnen, Bananen und Trauben kommen heute auch Erdbeeren mit in die Becher“, so Brändle. Verziert werden die Becher mit bunten Partyschirmchen. „Besonders gefreut haben wir uns über zwei Mütter, die unsere Aktion toll fanden und uns spontan beim Zopfbacken geholfen und diesen Part übernommen haben“, sagt Obfrau Ervana Tutic.

„Wir möchten mit unserer Aktion Abwechslung in die Jausenbox der Kinder bringen und ihnen eine Freude bereiten. Gleichzeitig entlasten wir deren Eltern in der Früh. Sie müssen an diesem Tag keine Jause mitgeben“, sagt Elke Brunold. Gestaffelt kommen die Schüler in die große Pause und nehmen sich auf dem Weg in den Pausenhof eine kleine Leckerei mit. „Die Jause ist immer voll lecker. Ich nehme mir jedes Mal einen Obstbecher und einen Pizza-Lolli“, erzählt der neunjährige Leo Überbacher. Auch Karina Hämmerle ist schon ein Stammgast. „Mir schmeckt alles. Der absolute Renner sind für mich jedoch die Pizzaschnecken“, verrät die Neunjährige. Doch nicht nur die Schülerinnen und Schüler schätzen die Abwechslung. Auch die Lehrer und Lehrerinnen kommen gerne an den Stand des Elternvereins, so wie Sprachheillehrerin Sabrina Reiser. Die ganze Schulgemeinschaft ist sich sicher: Mit einer abwechslungsreichen und gesunden Jause lernt es sich viel leichter. Bvs