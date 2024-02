Jasskarten und Fahrräder im Rampenlicht

Der Dornbirner Sportverein lädt zum großen Preisjassen und Fahrradmarkt.

Dornbirn. Kommenden Freitag, 1. März ist es wieder soweit, dann lädt der DSV zu seinem beliebten Preisjassen ins Clubheim auf der Sportanlage in Haselstauden. „Anders als in den Vorjahren wird unser Preisjassen dieses Mal an nur einem Abend ausgetragen, d.h. die große Preisverteilung findet noch am gleichen Abend statt“, betont Daniel Lenz vom DSV. Auf die erfolgreichen Jasserinnen und Jasser warten attraktive Preise, wie Sparbücher der Raiffeisenbank im Rheintal und zahlreiche weitere wertvolle Preise. „Und das Wichtigste: Jede Jasserin und jeder Jasser gewinnt einen Preis“, wie Lenz betont. Los geht es ab 19 Uhr, die Auslosung der Jass-Paarungen findet um 18.45 statt. Der Einlass ist bereits ab 18 Uhr. „Alle sind herzlich willkommen, man kann natürlich allein kommen und wird dann einer Jassergruppe zugeteilt. Das Startgeld beträgt zehn Euro und für Essen, Trinken und gute Laune ist natürlich gesorgt“, so Lenz weiter.