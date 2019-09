Japanische Lesestunde in Lustenau

Das Kamishibai Erzähltheater lud zum Träumen und staunen.

LUSTENAU Auf Sitzkissen gemütlich gemacht, ein Elternteil neben sich und ein spannendes Abenteuer in Aussicht. Vergangenen Donnerstag wurden in der Lustenauer Bibliothek Geschichten ganz besonders erzählt. Im Rahmen des Sommerprogrammes „school is out“ erzählten Gabi Köberl und Brigitte Muxel mit einem Kamishibai die tollsten Kindergeschichten.