Japanische Kampfrufe in Lustenau

Bei der diesjährigen Bundesmeisterschaft in Lustenau wurden die Besten gekürt.

LUSTENAU Fokussierte Gesichter und kraftvolle Rufe. Bei der offenen Karate Bundesmeisterschaft in Lustenau ging es dieses Jahr wieder sportlich zur Sache. In der Sporthalle des Gymnasiums Lustenau waren laute Schreie wie „Hajime“ (Beginnen) und „Mokuso“ (Konzentration) zu hören. In 90 Kategorien traten die 325 angemeldeten Sportler gegeneinander an. Eingeteilt wurde nach Gewicht und Kyu. Der Kyu ist der Rang des Kämpfers. Gezeigt wird das mit den farbigen Gürteln (Obi). Weiß markiert den untersten Rang und Schwarz den höchsten.