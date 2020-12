Japan ruft statt dem Stadion Herrenried

VfB Hohenems muss auf einen Verteidiger im Frühjahr verzichten

Der 28-jährige Eigenbauspieler Fabian Pernstich wird im Frühjahr 2021 nicht mehr dem Aufgebot von Regionalliga West Aufsteiger VfB Hohenems angehören. Der Linksfüßer muss aus beruflichen Gründen für ein halbes Jahr nach Japan und fehlt in der „Dreierkette“ der Emser Abwehr. Apropos Hohenems: Die Grafenstädter werden (noch) keinen Lizenzantrag für einen Aufstieg in die 2. Liga stellen. Auch im Falle eines Meistertitel in der RLW dürfte Hohenems im Sommer 2021 nicht in die Zweitklassigkeit aufsteigen.