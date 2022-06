Jannersee wird zum Fixpunkt im Beachhandball

Premiere von Veranstalter HC Lauterach fand großen Anklang.

Beachhandballspektakel am Jannersee mit Zukunftspotenzial

Am vergangen Wochenende lud der HcB-Lauterach unter besten Bedienungen zur 4.Vorarlberger Beachhandballtrophy ein.

Viel Sonne, viele Tore und jede Menge Spaß gab es bei der Beachhandballtrophy Vorarlberg, welche erstmals an 2 Tagen durchgeführt wurde.

10 Teams kämpften in der Erwachsen-Mixed-Klasse um den heiß begehrten Wanderpokal. Welcher wie sich im Laufe des Turniers herausstellt in Lauterach bleiben sollte. So konnte sich das Gastgeberteam ohne Punkte verlust gegen die Mannschaften aus Vorarlberg, Schweiz und Deutschland durchsetzen.