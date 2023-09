Jan Böhmermann und sein umstrittener Mega-Vertrag mit dem ZDF

Jan Böhmermann, einer der prominentesten Satiriker im deutschsprachigen Raum, sorgt einmal mehr für Schlagzeilen – diesmal aufgrund seines hochdotierten Vertrags mit dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF.

Die Enthüllungen über sein Gehalt haben die Gemüter erregt und die Diskussion über die Rundfunkgebühren in Deutschland neu entfacht.

Gemäß Informationen der "Welt am Sonntag" kann sich der 42-jährige Böhmermann in diesem Jahr über satte 651.000 Euro für die Moderation seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" freuen, zuzüglich der Mehrwertsteuer. Doch das ist noch nicht alles: In den kommenden Jahren soll sein Einkommen sogar weiter ansteigen, mit einem geplanten Gehalt von 713.000 Euro für das Jahr 2025. Eine finanzielle Belohnung, die bei vielen Gebührenzahlern für Diskussionen sorgt, da die öffentlichen Rundfunkgebühren die Grundlage für Böhmermanns üppiges Einkommen bilden.