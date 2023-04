James Gunn in Vorbereitungen von neuem "Superman"-Film

Filmemacher James Gunn (56) hat mit den Vorbereitungen für ein neues "Superman"-Abenteuer begonnen.

Er stürze sich nun in die Vorproduktion von "Superman: Legacy", schrieb der Regisseur ("Suicide Squad") am Dienstag auf Twitter. Kostüme oder Szenenbild seien schon in Arbeit. Er fühle sich "geehrt", Teil des Superman-Vermächtnisses zu sein.