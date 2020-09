James Bond: Neuer Trailer mit "007"

"Keine Zeit zu Sterben" - James Bond läuft heiß im zweiten Trailer und auch Christoph Waltz ist mit dabei.

Video: Trailer zum 25. James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben"

James Bond: Trailer mit Christoph Waltz

In zweieinhalb Minuten ist der britische Geheimagent (Daniel Craig) in zahlreichen Actionszenen zu sehen - und im Dialog mit dem heimischen Hollywoodexport Christoph Waltz, der als Ernst Stavro Blofeld wieder mit von der Partie ist.

Die Vergangenheit ist nicht tot", warnt Bond, der es in dem Film mit dem bösartigen Wissenschafter Safin (Rami Malek) zu tun bekommt. Der Agententhriller, in dem auch Lea Seydoux und Lashana Lynch mitspielen, soll im November in die österreichischen Kinos kommen. Die Produzenten halten damit trotz Unsicherheit in der Coronakrise und reduzierten Kapazitäten in den Kinosälen am geplanten Starttermin fest. Wegen Corona wurde der Start mehrfach verlegt. Ursprünglich sollte der 25. James-Bond-Film im April anlaufen.