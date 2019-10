Jaleo Verein lädt zum Flamenco Fesival

Lebenstänze in ihrer ursprünglichsten Art kann das Publikum vom 7. – 10. November bewundern.

Vereins-Obfrau Rachel Robin-Bowman kam eher zufällig zum Flamenco, als sie in New York einen Kurs besuchte. „Eigentlich studierte ich Operngesang“, so die begeisterte Lehrerin und Tänzerin. Als die geborene Amerikanerin mit einem Stipendium nach Madrid reiste, erlebte sie den Flamenco in seiner reinsten Form und kam bis heute nicht mehr davon los. Rund 40 aktive Tänzer gehören dem Verein Jaleo an und haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, ein unvergessliches Festival zu organisieren. „Alle helfen mit“, so Bowman, denn nicht nur Tanz und Gesang werden die Sinne der Gäste betören, auch kulinarisch wird einiges geboten. Wenn Agujetas Chico mit seiner Gitarre den Ton angibt, Juan Mateos, Iván Góngora ua. mit ihren Tänzen körperliche Perfektion zelebrieren, werden in der Stadt spanische Zustände herrschen.