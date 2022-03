Jakubec hört als Trainer in Lauterach im Sommer auf

Überraschender Rücktritt vom Coach des Hofsteig-Klub mit Saisonende.

Paukenschlag und doch eine faustdicke Überraschung im Lager von Intemann FC Lauterach. Der Hofsteigclub braucht ab der neuen Meisterschaft 2022/2023 wieder einen neuen Trainer. Peter Jakubec hat das Lauteracher Team Ende September letzten Jahres übernommen, als sich der Traditionsverein vom damaligen Coach Ingo Hagspiel trennte. „Es ist mir extrem schwer gefallen meine definitive Entscheidung dem Verein und der Mannschaft kundzutun. Ich brauche eine Pause. Gesundheitliche Probleme zwingen mich das Traineramt in Lauterach mit Saisonende niederzulegen“, sagt Jakubec zu seinem Rücktritt. Seine Mannschaft hat sich seit seinem Antritt extrem weiterentwickelt und es macht großen Spaß fast täglich mit den Spielern im Training oder in einem Spiel zu arbeiten. Nach seinem ersten Spiel und der einzigen Niederlage in Röthis (1:2) gab es seitdem vier Siege und vier Remis. Eine ausgesprochen gute Bilanz die Ära von „Jaki“ als Coach in Lauterach. Jakubec wird noch neun Meisterschaftsspiele und die verbliebenen Auftritte im heimischen Pokalbewerb auf der Betreuerbank Platz nehmen.