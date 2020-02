Jakubec-Ära geht im Sommer zu Ende

Nach zwei Jahren trennen sich mit Saisonende die Wege von Peter Jakubec und VfB Hohenems

Am 1.1.2019 übernahm Peter Jakubec in der Winterpause das Traineramt beim World-of-Jobs VfB Hohenems. In der Saison 2017/2018 führte er die Mannschaft auf den 9. Tabellenplatz der Regionalliga West und ins Halbfinale des VFV-Cups. In seiner ersten vollen Saison als VfBTrainer 2018/2019 wurde die Saison auf Platz 11, als zweitbestes Ländle-Team nach dem FC Dornbirn abgeschlossen. Zudem wurde das VFV-Cup Finale erreicht, welches nur im Elfmeterschießen gegen den Regionalligameister FC Dornbirn, verloren ging.