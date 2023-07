Jakob Hammerer bleibt Clunia-Senior

Bei den Wahlen der katholischen Feldkircher Mittelschulverbindung Clunia wurde der neue Vorstand für das zweite Halbjahr 2023 gewählt.

In weiterer Folge blickte der neue Vorstand auch auf das bevorstehende Wintersemester, welches am 9. September mit dem VCV-Fest in Bregenz startet. Ein Höhepunkt wird dann am 8./9. Dezember in Feldkirch das 115. Stiftungsfest, bei welchem Richterin Karin Beber die Festrede halten wird. Anfang des neuen Jahres erfolgt ein Besuch des Siegbergballs in Dornbirn, am 12. Jänner spricht der Archäologe Martin Gamon zum Thema „Clunia – eine römische Raststation uf dr Studa“ und am 19. Jänner Alexander Waller über „IT-Security“ bzw. „Chat-gbt“. MIMA