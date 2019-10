Jahrgängertreffen für Nenzinger Babys

Wer an Jahrgänger denkt, denkt in erster Linie an Pensionistengruppen oder feucht-fröhliche Ausflüge Erwachsener. In Nenzing wurden Eltern und Babys, die 2018 geboren wurden zum ersten Jahrgängertreffen geladen.

„Sowas hatte der Ramschwagsaal noch nie erlebt. Zahlreiche Kinder, teilweise krabbelnd oder eben erst zu laufen begonnen, sorgten dafür, dass viele bunte Bälle nicht lange in den vorbereiteten Pools blieben, sondern sich im gesamten Raum verteilten“, berichtet Gerlinde Sammer von der Marktgemeinde von einem tollen Treffen.

Spielen und informieren